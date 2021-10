Venerdì 1 Ottobre 2021, 05:01

L'EVENTO

Un focus sulle sedi dell'ateneo perugino e altre piccole chicche. Tutto pronto per l'ottava edizione di Luoghi Invisibili che dal 7 al 10 e dal 14 al 17 ottobre torna ad aprire le porte di chiese e musei, siti storici e palazzi di pregio artistico normalmente chiusi e inaccessibili al pubblico, tra cui le numerose sedi di quello che è uno degli atenei più antichi d'Italia.

Il programma 2021 è stato presentato ieri dal magnifico rettore dell'Università di Perugia Maurizio Oliviero, dal presidente dell'associazione monsignor Paolo Giulietti e dagli assessori alla cultura e al turismo del Comune di Perugia Leonardo Varasano e Gabriele Giottoli e dal vicepresidente dell'associazione Stefano Ferrari.

IL PROGRAMMA

Tra i classici targati Luoghi Invisibili tornano le visite con il padrone di casa (le sale di Palazzo dei Priori, l'Arco Etrusco e la loggia di Palazzo Brutti, Palazzo della Penna, il complesso monumentale di San Pietro e il Cimitero monumentale). Tornano anche la visita alla Casa Massonica di Perugia e l'appuntamento con la Pelossissima. Tra le novità, invece, il pozzo etrusco di via Sant'Agata, le visite dinamiche di Perugia in movimento in compagnia di guida turistica e personal trainer, e naturalmente le visite delle sedi storiche e dei luoghi della cultura che l'Università degli Studi. Quindi Palazzo Murena, Palazzo Florenzi, il mosaico di Santa Elisabetta, la Gipsoteca Greco-Etrusco-Romana.

«L'immenso patrimonio culturale dell'Ateneo rappresenta una ricchezza di tutte e di tutti ha detto il rettore Maurizio Oliviero - . L'ateneo vuole diventare sempre più un luogo aperto di incontro, di condivisione e valorizzazione della bellezza, di attenzione agli spazi del vivere comune e al benessere di chi li frequenta». Monsignor Giulietti ha voluto ringraziare «il gruppo di volontari, i privati ed enti che si sono resi disponibili ad aprire case e luoghi di lavoro che solitamente sono chiusi al pubblico». Gli assessori Giottoli e Varasano hanno sottolineato l'importanza dell' «intreccio di collaborazioni tra istituzioni per riaprire le porte della città ai visitatori e superando gli ostacoli dovuti all'indifferenza diffusa con cui spesso viviamo la nostra città». Tutte le visite si svolgeranno con prenotazione telefonica obbligatoria al 324-8051936. Per alcune visite sarà necessario esibire green pass o almeno tampone negativo valido 48 ore. Tutto il programma su www.luoghiinvisibili.it

Cristiana Mapelli