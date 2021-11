Martedì 2 Novembre 2021, 05:01

L'EVENTO

TUORO SUL TRASIMENO Due amici fraterni, la stessa passione per la danza e in mezzo non tanto i 450 chilometri che separano Perugia e Milano ma addirittura una pandemia. Chiara Ciarfuglia (perugina già membro del Ballet National de Catalunya) e Mattia Cuda (milanes, lavora in qualità di solista negli Stati Uniti presso il Ballet Palm Beach), ballerini professionisti con un curriculum nazionale e internazionale di altissimo livello, ce l'hanno fatta però a sconfiggere il Covid 19 e realizzare il proprio sogno. Quello di chiudere il virus in Un Armadio per Due e arrivare a mettere in scena uno spettacolo dal titolo inequivocabile, interamente ideato e montato a distanza sull'asse Umbria-Lombardia, e finalmente pronto a trovare nell'accogliente Teatro Comunale dell'Accademia di Tuoro sul Trasimeno lo scenario ideale per essere rappresentato. Domenica, alle ore 21, tra la curiosità del pubblico (pochissimi i biglietti rimasti a disposizione, acquistabili sul sito internet dice.fm all'indirizzo https://link.dice.fm/aBuYTLlhOjb e con Green pass obbligatorio), due persone, due vite, due personalità forti e tanti ricordi di momenti passati insieme sia pure essenzialmente tramite altrettanti monitor si offrono agli appassionati di danza e non solo per far riflettere su come amicizia e arte possono fondersi in un qualcosa di magico, capace di cementarsi per sempre.

Lo spettacolo ha la particolarità di vedere i due protagonisti sul palco senza interruzioni per tutta la durata di un lavoro che ha richiesto mesi di prove e affiatamento senza che potessero esserci contatti fisici o confronti in sala, precisano i due giovani artisti.