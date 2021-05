24 Maggio 2021

L'EVENTO

Torna in presenza la benedizione dei caschi in ricordo dei motociclisti scomparsi. Stavolta a Casacastalda si sono presentati più di 300, rispondendo in massa alla chiamata degli organizzatori che dal 2004 curano l'evento. L'anno scorso, in pieno lockdown, fu organizzata una diretta Facebook per permettere di portare avanti, seppur virtualmente, la tradizione. Stavolta, nell'area del monumento dedicato, c'erano i bikers in sella alle moto. Gli organizzatori, con la collaborazione di decine di motoclub dell'Umbria e l'associazione MotoTurismoUmbria, hanno riproposto l'evento in presenza (con il rispetto dell regole vigenti in materia di contrasto al Covid) dando così un importante segno di speranza. Al monolite simbolo del motociclista, posizionato sul belvedere di Casacastalda era presente il sindaco di Valfabbrica Enrico Bacoccoli che insieme ad Oriano Anastasi, presidente del Motoclub dei Vigili del Fuoco ed Eros Celaia, presidente del Motoinocontro Fabio Celaia, hanno salutato i bikers arrivati da tutto il centro Italia. Al santuario della Madonna della Ghea, don Raniero parrocco di Purello, ha benedetto i motociclisti e ricordato chi non c'è più.