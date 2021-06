L'EVENTO

TODI Sempre grande il successo della Call Todi Off 2021 lanciata da Todi Festival per la selezione di 6 progetti che andranno a comporre la rassegna Off 2021.

Tutto nel corso della trentacinquesima edizione della creatura di Eugenio Guarducci (foto ndr), curata da Daniela De Paolis e programmata a Todi dal 28 Agosto al 5 Settembre. I sei progetti sono stati selezionati tra i 451 pervenuti. La sezione Call è dedicata al teatro e alla danza contemporanea italiana, é curata dal Teatro di Sacco, in collaborazione con Teatro e Critica, ed è orientata alla formazione del pubblico per un suo avvicinamento al teatro indipendente. Todi Off è giunta alla sua quinta edizione.

«Un invito ampiamente raccolto dichiara, quindi, il direttore artistico Eugenio Guarducci - quello lanciato da Todi Off che dimostra la maturità raggiunta da questa importante sezione all'interno di una più ampia progettualità ormai affermata su scala nazionale. Per questo non possiamo che esprimere un sincero ringraziamento alla giuria tecnica».

Ad annunciare titoli e protagonisti dei 6 spettacoli selezionati, di cui 5 debutti assoluti e un'anteprima nazionale, Daniela De Paolis: «Andranno in scena nella suggestiva cornice del Teatro Nido dell'Aquila e sono: Il bambolo di Irene Petra Zani, con Linda Caridi, regia di Giampiero Judica; Oriri di Paolo Rosini | Bambula project; Rimini del Gruppo Rmn in collaborazione con Ginkgo Teatro; Acqua Viva con Elena Arvigo da Clarice Lispector; Hu|Or|ME di Kinesis Cdc; Eufemia di Giorgia Lolli». «Riteniamo assolutamente rilevanti - commenta Roberto Biselli, direttore Teatro di Sacco - i risultati ottenuti dalla call, pensata appositamente aperta per offrire un piccolo, ma significativo contributo a tutte quelle idee di teatro e danza che in qualche modo l'emergenza sanitaria ha impedito o rallentato. Altrettanto rilevante è la grande eterogeneità dei lavori».

Luigi Foglietti

