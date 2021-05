11 Maggio 2021

L'EVENTO

TODI L'anteprima del Todi Festival che prenderà il via il 28 agosto è la seconda edizione del Festival delle Arti che anticipa e si interseca con quello tradizionale di teatro e musica.

L'edizione 2021 del Festival delle Arti fonda le sue basi sulla riscoperta della storica amicizia tra la grande artista statunitense Beverly Pepper e Arnaldo Pomodoro, uno dei più importanti scultori contemporanei italiani. Il suo ricco programma prenderà il via il prossimo 24 luglio con esposizioni, mostre e laboratori, che resteranno aperti e operativi fino al 26 settembre. L'iniziativa intende valorizzare ulteriormente l'opera di Arnaldo Pomodoro e Beverly Pepper in Umbria, inserendo la relativa attività espositiva nella programmazione di Todi Festival.

Il tutto con il pensiero al primo incontro tra Pomodoro e Pepper che risale al 1962, in occasione della mostra-evento Sculture nella città, ideata e curata da Giovanni Carandente per il Festival dei Due Mondi di Spoleto e oggi considerata una pietra miliare nella storia dell'arte del Novecento. Sessanta anni fa, per la prima volta, l'arte contemporanea venne messa a confronto con una città, ed esposta nelle sue vie e nelle sue piazze. Con le sculture di giovani e talentuosi artisti, come Moore e Calder c'erano anche quelle di Pepper e Pomodoro, che da quel momento iniziarono un rapporto professionale e personale di reciproca stima e amicizia. Il sipario sul Festival delle Arti si alzerà quindi il 24 luglio con i riflettori puntati sull'installazione temporanea delle quattro Steli (1997-2000) in acciaio di Berverly Pepper, nella centralissima piazza del Popolo a Todi, e degli Scettri (1987-1988) in alluminio di Arnaldo Pomodoro nei Giardini Oberdan. Ma non è tutto perché il 28 agosto, in concomitanza con la prima giornata di Todi Festival, nella sala delle Pietre dei Palazzi comunali, verrà inaugurata la mostra temporanea Labyr-Into, in programma fino al 26 settembre. Grazie alla tecnologia i visitatori potranno entrare, in modo virtuale, nell'opera ambientale di Arnaldo Pomodoro Ingresso nel labirinto. Catalogo a cura di Francesca Valente. Tra il 24 luglio e il 26 settembre, nella sala del Torcularium, del complesso delle Lucrezie, sarà allestita anche un'area Edutainment che racconterà, attraverso un percorso fatto di fotografie e filmati, il rapporto tra Arnaldo Pomodoro, Beverly Pepper e l'Umbria. Nello stesso antico spazio si terranno anche i laboratori didattici pensati per un ampio pubblico, dall'infanzia alla terza età, mentre lungo i luoghi del Festival saranno organizzati gli Urban Art Tour, cicli di passeggiate guidate.

Luigi Foglietti

