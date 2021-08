Sabato 7 Agosto 2021, 05:01

L'EVENTO

TODI Festa grande quest'anno per la ricorrenza dell'8 settembre per il Tempio della Consolazione. Etab, l'Ente tuderte assistenza beneficenza, erede delle medievali congregazioni di carità, proprietario del bramantesco monumento rinascimentale, ha predisposto un lungo calendario di manifestazioni che si svolgeranno nel Tempio.

Il programma dei festeggiamenti si svolgerà dal 5 al 12 settembre con il patrocinio della Regione dell'Umbria, del Comune di Todi, della Diocesi di Orvieto Todi, del Pontificio Istituto di Musica Sacra nonché della Cciaa dell'Umbria. Tutti gli eventi saranno ad ingresso gratuito, ma ci sarà una raccolta fondi destinati quest'anno al Gruppo di Volontariato Vincenziano di Todi e all'Ufficio Missioni dell'Ofm di Assisi. Sarà possibile contribuire anche con l'acquisto del cd di Frate Alessandro Brustenghi, la Voce di Assisi che si esibirà in concerto.

Il giorno 8 settembre, tradizionale lotteria, mentre alle 18 messa solenne celebrata dal vescovo diocesano Gualtiero Sigismondi. Alle 19 l'esibizione dell'Ensemble Crispolti Carlo Della Giacoma su musiche della tradizione popolare. A chiusura della giornata l'atteso spettacolo pirotecnico. Il giorno 9 alle 21 sarà inaugurata la sesta edizione del Festival di Musica Sacra, protagonista il quarantatreenne Frate Alessandro.

Venerdì 10 stesso orario, esibizione del duo Duo Marie Stockmarr Becker e Ilaria Macedonio con il patrocinio dell'Ambasciata di Danimarca in Italia. Sabato ore 21, Simposio La Luce nella Musica Sacra con Luca Della Libera, Marco Jacoviello, Vicenzo De Gregorio, Emiliano Leonardi. Domenica alle 21, per la conclusione del Festival di musica sacra concerto dell'Orchestra nazionale di Agimus dirige Salvatore Silivestro.

Luigi Foglietti

