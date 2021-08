Martedì 31 Agosto 2021, 05:00

L'EVENTO

Svelare un'Assisi nascosta, sconosciuta e diversa attraverso i linguaggi della fotografia, del teatro, della musica e della danza. Questo l'obiettivo di Ogni Angolo Ogni Pietra, un progetto che si compone della mostra fotografica e pittorica di Andrea Cova e Peter Bartlett e della performance curata da Samuele Chiovoloni e Francesco Bolo Rossini. L'iniziativa è realizzata dal Piccolo Teatro degli Instabili, con il sostegno del Comune di Assisi e della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. «Il progetto - spiega Fulvia Angeletti, direttrice artistica del Piccolo Teatro degli Instabili - mette al centro la relazione fra corpo e spazio. In questo senso organizzare un tour sentimentale e artistico di Assisi si pone come uno sguardo originale e nuovo che crediamo meriti di vedere la luce, specialmente in un momento come questo».

La mostra, dal titolo Frammenti di una psicogeografia di Assisi, sarà visibile gratuitamente da domani a domenica 5 settembre nella sala ex Pinacoteca in piazza del Comune. «La scelta di base - spiegano Cova e Bartlett - è stata quella di evitare l'effetto didascalia e cartolina, tranelli in cui è facile cadere quando si racconta Assisi, i suoi vicoli, gli angoli e le pietre. Per questo motivo non si tratta di opere pure, ma sovrapposizioni, esposizioni multiple e manipolazioni digitali con lo scopo di poter trasmettere il caleidoscopio delle memorie scritte, senza lasciare indietro il punto di vista personale».

La performance itinerante si terrà invece venerdì, sabato e domenica alle 18 e prevede un tragitto pedonale in discesa di circa 2,5 km. L'appuntamento è all'orto degli aghi in via Porta Perlici. «Sarà - spiegano Chiovoloni e Rossini - un attraversamento artistico della città, in cui il pubblico sarà chiamato ad assistere ai vari momenti fermandosi solo in alcuni posti qualora un ascolto o una visione lo renderà necessario. La variabile di ogni serata sarà costituita dall'artista musicale o dall'ensemble coinvolti nella colonna sonora portante: in ognuna delle tre repliche sarà diverso. A dialogare con questa variabile ci sarà un gruppo stabile di performers e musicisti». Gli artisti presenti in tutte e tre le repliche saranno la cantante Francesca Breschi, la danzatrice Lucia Guarino, e un gruppo di 15 allievi/attori e altri artisti e musicisti amici del Piccolo Teatro degli Instabili. Per quanto riguarda gli ospiti speciali, venerdì ci sarà il polistrumentista Gianfranco De Franco, sabato toccherà all'ensemble Tetraktis percussioni, mentre domenica sarà la volta del quartetto d'archi dell'orchestra da camera di Perugia.

Massimiliano Camilletti