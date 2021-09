Giovedì 2 Settembre 2021, 05:01

L'EVENTO

Sarà animata da 600 giocatori la nuova edizione della StarCup, che comincia oggi e andrà avanti fino a domenica a Santa Sabina. L'evento di calcio a 5, promosso dalla Pastorale giovanile, vedrà protagoniste 26 squadre femminili e 38 squadre maschili. A gestire la manifestazione è l'associazione SportLab, costituita da venti giovani volontari che hanno riprogettato la formula della StarCup nel rispetto delle normative anti Covid-19. L'ingresso sarà contingentato e limitato a un massimo di duemila persone presenti in contemporanea negli spazi dell'evento e, inoltre, sarà necessario esibire il Green Pass. Di una «attesa un'edizione complessa per la logistica ma carica di significato» ha parlato don Luca Delunghi, responsabile del Servizio diocesano di pastorale giovanile e legale rappresentante dell'Asd-Aps SportLab. «Vogliamo credere che questa StarCup sia come una stella e, per di più, come una stella dell'alba, che anticipa il sorgere del sole».

La cerimonia d'apertura è in programma per oggi alle ore 14,30 e con accesso autorizzato solo a giocatori e allenatori. Ci saranno anche il cardinale Gualtiero Bassetti, il sindaco Andrea Romizi e l'assessore comunale allo Sport Clara Pastorelli. Lo slogan e il tema catechetico dell'edizione 2021 è DreamOn, un invito a continuare a sognare rivolto a tutti i giocatori che saranno impegnati nel torneo in questa settimana, ma ampiamente rivolto a tutti giovani della chiesa di Perugia e Città della Pieve.