L'EVENTO

Oggi è la giornata mondiale della bicicletta, indetta dall'Onu, e Fiab Perugia Pedala, insieme a Legambiente Perugia, organizza una pedalata in città. «Più bici nelle nostre strade significa meno inquinamento e traffico, e maggiori benefici per chi la usa, anche in termini di salute. Vogliamo e chiediamo che anche Perugia diventi una città amica della bici e dei pedoni, favorendo e non ostacolando chi la usa», spiega Fiab, realtà presieduta da Paolo Festi. L'appuntamento per la pedalata è alle ore 17,45 in piazza IV Novembre. «Da lì percorreremo un tragitto ad anello attorno all'acropoli, abbracciando idealmente la città. I dislivelli saranno minimi per rendere la pedalata accessibile a tutti, e comunque nessuno verrà lasciato indietro. Età consigliata: dagli 8 agli 88 anni». Al termine della pedalata «chi vorrà potrà fermarsi in zona corso Cavour e Borgo XX giugno per un aperitivo con degustazione a prezzi scontati per l'occasione presso alcuni locali che hanno aderito all'iniziativa e che esporranno la locandina della manifestazione». L'elenco è pubblicato nella pagina facebook di Fiab Perugia Pedala e sarà anche reso noto ai partecipanti il giorno della manifestazione. Fiab da tempo si batte per un cambio di passo sulla mobilità alternativa. Con l'evento Bike the city rilancia l'importanza delle zona di sicurezza per chi usa la bici, come ciclabili, zone 30, segnaletica dedicata.



