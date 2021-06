L'EVENTO

Non si è ancora spento la eco del rombo delle storiche moto d'epoca che domenica 13 si sono impegnate nei Circuiti di Perugia e del Trasimeno, organizzati dal Club Auto Moto d'Epoca Perugino (Camep) che, ieri mattina, Ugo Amodeo, che ne è l'appassionato presidente, ha presentato la prossima grande manifestazione del Club. Da venerdì 18 a domenica 20, infatti, si svolgerà la trentaduesima rievocazione storica della mitica Coppa della Perugina. Una gara che negli anni 1924, 1925, 1926 e 1927 vide il trionfo di piloti come Emilio Materassi e Brilli Peri, e nella ripresa dal 1952 al 1954 Cabianca e Musso.

E se le moto con il loro rombo d'antan hanno esaltato tutta la passione dei loro proprietari, non hanno spento gli interessi naturalistici verso lo stupendo paesaggio lacustre attraversato e quelli culturali rivolti alle glorie patrie, con una visita al cenotafio di Pietro Vannucci, il Perugino, a Fontignano. Tra le moto più interessanti che hanno sfilato sulle strade del perugino, oltre alle rosse Moto Guzzi presenti in grande numero in occasione del centenario della marca, tra cui una stupenda e rara Normale del 1923, si sono riviste Benelli Gilera, ed MV. Tra le marche estere, una particolare Scott a 2 tempi raffreddata a liquido del 1929 e uno spettacolare sidecar Indian del 1928. Non sono mancati gli scooter, sia vespa che lambrette, tra cui una lambretta sidecar.

Il prossimo appuntamento quindi il Camep lo ha dato per il week end per la trentaduesima rievocazione storica della Coppa della Perugina, un evento che ormai si è conquistato una reputazione invidiabile nel settore del motorismo storico. «Di fondamentale importanza ha ricordato Ugo Amodeo - è stato l'appoggio costante di Nestlè Perugina che non ha mai fatto mancare il proprio sostegno, dimostrando sensibilità verso una bella storia legata alla città di Perugia, a Luisa Spagnoli e a Giovanni Buitoni, due menti illuminate dell'imprenditoria italiana di inizio secolo». Quest'anno la Coppa della Perugina è stata inserita da Asi, l'Auto Moto Club Storico Italiano, nell'importante progetto di comunicazione Circuito Tricolore con tanto di patrocinio del Ministero del Turismo e di quello della Cultura. «Dopo il grande successo delle passate edizioni, che è valso ben otto Manovelle d'oro e ad Honorem consecutive assegnateci ha ricordato il presidente Amodeo - l'evento si presenta completo e ricco come nel passato, anche se quest'anno per ragioni di sana prudenza si è voluto ridurre il numero degli equipaggi presenti insieme a quello delle attività che normalmente sono dedicate alla cittadinanza il sabato pomeriggio in centro».

Il programma prevede per venerdì pomeriggio l'ingresso all'autodromo di Magione, per le prove di abilità. Sabato mattina per la parte mondana, trasferta a Foligno, per una visita guidata del centro storico e pranzo nelle tradizionali taverne normalmente aperte per la Giostra della Quintana. Serata di gala alla Posta dei Donini. Domenica mattina appuntamento agli stabilimenti Nestlè Perugina per la visita del Museo storico e della Scuola del Cioccolato. Una rievocazione del Circuito storico della Coppa della Perugina precederà le premiazioni alla ex Villa Buitoni.

