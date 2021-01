L'EVENTO

«La trasformazione di Perugia 1416 in associazione di promozione sociale rappresenta un importante passo avanti sia per l'ente stesso che per il progetto di rievocazione storica». Così l'assessore alla Cultura, Leonardo Varasano, commenta l'esito dell'assemblea straordinaria dell'associazione, che ha visto anche la riconferma del Consiglio direttivo, guidato da Teresa Severini, prorogato al 30 settembre 2021 in modo da garantire la continuità nei lavori di preparazione avviati per la prossima edizione. Il primo direttivo dell'associazione, fondata nel marzo 2016, aveva infatti una durata di 5 anni per garantirne avvio e consolidamento, e sarebbe scaduto a marzo 2021; i prossimi saranno di tre anni. Il passaggio formale da Associazione culturale in Aps, alla presenza del notaio Filippo Brufani, apre l'opportunità di partecipazione ai vari bandi per il reperimento di contributi pubblici anche ministeriali. Seguirà la richiesta alla Regione di inserimento nell'elenco delle Aps regionali sottolinea Teresa Severini e il livello nazionale. Questo Direttivo ha già avviato i lavori per la prossima edizione di Perugia1416, reale o virtuale, dal 4 al 6 giugno».

Cri.Map.

