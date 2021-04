17 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







L'EVENTO

La sorella di Giovanni Falcone e il capitano Ultimo (nella foto). Sono solo alcuni dei protagonisti dell'evento promosso dal Coordinamento regionale delle Consulte degli studenti di Perugia e Terni per l'Assemblea regionale sulla mafia. Appuntamento per il 19 aprile dalle 10, per tre ore in cui affrontare il tema della lotta alla criminalità organizzata. L'evento, trasmesso in diretta Youtube, sarà fruibile da tutti gli studenti delle scuole superiori della regione sul canale Consulta Provinciale degli Studenti di Perugia, mentre la realizzazione sarà gestita e coadiuvata dalla società Promovideo. «Gli ospiti che intervisteremo anticipa il presidente della Consulta degli studenti di Perugia Samuele Tomasselli - e con i quali i partecipanti avranno la possibilità di interagire ponendo domande tramite la piattaforma saranno Maria Falcone, attivista antimafia e sorella del giudice Giovanni Falcone, impegnata nel portare avanti progetti all'interno delle scuole per ricordare la figura del fratello e sensibilizzare sul tema della criminalità organizzata; Sergio de Caprio, conosciuto come Capitano Ultimo, militare e politico italiano, ex capo dell'unità Crimor dei ROS dei Carabinieri, che nel 1993 ha arrestato Totò Riina; Luigi Leonardi, imprenditore coraggioso che ha deciso di combattere contro il sistema camorristico, testimone di giustizia dal 2015 al 2017 e personalità chiave per due maxi processi rispettivamente ai tribunali di Napoli e di Nola. Ci assisterà, per l'intera durata dell'evento, anche l'associazione Libera Contro le Mafie Umbria. Si stima una partecipazione ampia e attiva, grazie alla promozione dell'iniziativa e al coinvolgimento di tutte le scuole della regione». «Mi sento orgoglioso del lavoro svolto per organizzare questa giornata da parte di tutti i membri delle due Consulte prosegue Tomasselli. Saremo gli artefici di un'attività unica e irripetibile nel suo genere. «Gli uomini passano, le idee restano», la nostra speranza è quella di lasciare un insegnamento umano prima che scolastico a tutti gli studenti che seguiranno la diretta YouTube». «Come Consulta chiude la vicepresidente della Consulta e presidente della commissione per il Diritto allo studio Caterina Bigini - riteniamo fondamentale trattare temi come la mafia e la lotta alla criminalità organizzata, così da formare studentesse e studenti, nonché futuri cittadini, consapevoli. La crisi pandemica ha dimostrato, purtroppo, la potenza e la rilevanza di tale fenomeno nel nostro paese, e con questo evento vogliamo ricordare come la mafia sia un problema che tocca anche la nostra regione».

E.Prio.