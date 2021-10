Lunedì 18 Ottobre 2021, 05:02

L'EVENTO

Il vino umbro e l'Umbria del vino ripartono cercando di lasciarsi alle spalle un periodo non facile a causa della pandemia. Parola d'ordine è accelerare la ripresa del settore sui principali mercati d'interesse e obiettivo principale è fare il punto sul futuro del comparto anche alla luce dei nuovi trend di acquisto e consumo. Con un occhio al movimento turistico visto i grandi risultati estivi della regione.

L'occasione è quella di Vinitaly Special Edition a Verona (da ieri a domani), in attesa del Vinitaly di aprile 2022, dove nel consueto contesto internazionale riservato al wine business saranno 6 le cantine umbre, provenienti da varie aree vinicole della regione, presenti all'edizione speciale del Vinitaly in rappresentanza dell'enologia regionale.

La formula sarà quella consueta dello stand collettivo (Pad 4 / stand B3) curato da Umbria Top con 6 cantine espositrici presenti a Verona provenienti da varie aree vinicole dell'Umbria come Montefalco, Orvieto, Perugia, Narni/Amelia, Torgiano, Trasimeno: Chiorri, Lungarotti, Leonardo Bussoletti, Antonelli San Marco, Scacciadiavoli, Pucciarella.

Saranno loro a fare da apripista al ritorno dell'Umbria del vino nella più importante fiera del vino italiano, seppur in formato diverso, per cavalcare quel rimbalzo che sembra decisamente solido, per il comparto, dopo mesi difficili, segnando fisicamente e simbolicamente la ripartenza.

L'auspicio è quello di ri-stimolare la conoscenza del territorio regionale in un contesto, come Vinitaly, dove si tornerà ad incontrare compratori provenienti da tutto il mondo.

