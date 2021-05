12 Maggio 2021

L'EVENTO

Il cuore della città si è cominciato a tingere di rosa in vista del Giro d'Italia, con la tappa Perugia-Montalcino prevista per mercoledì 19. Ma proprio mentre prende forma il piano per la gestione dell'evento, con particolare riguardo all'aspetto viabilità, spunta una polemica per gli addobbi. A molti non è piaciuto, per fare un esempio, lo striscione affisso alla recinzione della fontana Maggiore. Un simbolo della città che andrebbe lasciato libero secondo chi ha sottoposto la questione nella giornata di ieri, proprio per la risonanza mediatica dell'evento e l'occasione di mostrare al mondo le bellezze cittadine.

Malumori a parte, in queste ore il Comune sta tirando le conclusioni sulle ordinanze per la viabilità. Fra le decisioni da prendere anche quelle sulle scuole limitrofe al passaggio della carovana di ciclisti che partiranno da piazza IV Novembre alle 12,55. I plessi interessati, in particolare quelli dell'acropoli, potrebbero rimanere chiusi nel giorno della corsa. Tutto sarà valutato unitamente a prefettura e ufficio scolastico regionale.

Nell'annunciare i provvedimenti, nei giorni scorsi il Comune ha parlato di alcuni blocchi, sottolineando che la città non sarà comunque blindata. Soprattutto a ridosso del centro storico, il transito sarà garantito il più possibile, anche se alcune zone saranno già oggetto di ordinanze e restrizioni dal giorno precedente alla partenza.