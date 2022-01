Venerdì 7 Gennaio 2022, 05:02

L'EVENTO

Ha radunato una novantina di partecipanti ieri la Motobefana, appuntamento targato Uisp diventato una tradizione dell'Epifania. Rigorosamente all'insegna della solidarietà ma anche della vicinanza fra diverse realtà del territorio, come Perugia e Castiglione del Lago, dove i motociclisti attraverso due distinti percorsi hanno fatto tappa per la consegna di presidi sanitari e delle calze della Befana offerte dalla Perugina Nestlè alle donne ospiti di Villa Nazarena e al suo personale sanitario. L'appuntamento, arrivato al traguardo dei 25 anni, è uno dei pochi ad essere stato organizzato nel difficile momento legato alla situazione sanitaria. Nonostante le criticità, la Motobefana è andata in scena, nel rispetto delle norme anti Covid-19 e nell'ottica di offrire una speranza e una normalità in più desiderata da tutti i presenti. Ideata nel 1998 da Francesco Corsini e Stefano Mori, rispettivamente consigliere della Uisp comitato Umbria e Stefano Mori vice presidente del Motoclub Ponte San Giovanni, l'edizione 2022 è partita quest'anno dall'area del Borgonovo. Al via hanno salutato i partecipanti il presidente della Uisp Umbria Fabrizio Forsoni, gli assessori comunali Clara Pastorelli (Commercio e sport) e Luca Merli (Sicurezza e protezione civile) e la consigliera comunale Cristiana Casaioli. C'erano anche il Camep Perugia con il suo presidente Ugo Amodeo e, in rappresentanza della polizia locale, il capitano Rossella Giusepponi. Da tutti un grazie ai bikers per lo spirito di solidarietà e attenzione verso gli altri, che da sempre li contraddistingue. Un ringraziamento ribadito anche a Castiglione del Lago dal sindaco Matteo Burrico, sia per la scelta di vicinanza nei confronti di Villa Nazarena, sia perché «oggi è stata una giornata significativa per i due comuni, un simbolo di ripartenza sia della vita sociale che dello sport». A ricevere i presidi sanitari e le calze della Perugina Nestlé, suor Beatrice che insieme ad Alessio Bacci, assessore al Bilancio del Comune di Castiglione del lago hanno stretto contatti con gli organizzatori della Motobefana. Ai due Comuni, gli organizzatori hanno regalato un casco brandizzato Motobefana diviso in due parti per segnare ancora una volta il rapporto tra Perugia e Castiglione del Lago. L'evento è stato reso possibile grazie alla collaborazione dell'Associazione Mototurismo Umbria, Perugina Nestlè, Circolo Dipendenti della Perugina, agenti della polizia locale di Perugia e di Castiglione del Lago, polizia stradale e di una unità di Protezione Civile Moto Sos.

Riccardo Gasperini

