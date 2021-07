Sabato 10 Luglio 2021, 05:01

L'EVENTO

GUBBIO Si chiama Umbria in Voce il festival internazionale diffuso e sperimentatore per festeggiare l'ugola e la bellezza dei luoghi umbri. La settima edizione, in programma dal 17 al 25 luglio tra concerti, seminari, artisti italiani e internazionali, all'insegna dell'inclusione, della socialità e della sperimentazione vocale, vede domani una speciale anteprima dedicata a Franco Battiato alle ore 11.30 presso l'abbazia di Santa Maria di Sitria a Coldipeccio con la cantante e direttore artistico Claudia Fofi, il violoncellista Andrea Rellini e il chitarrista Paolo Ceccarelli. La manifestazione è sostenuta dal Comune e la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. Sarà itinerante per la città, dal Teatro Romano al chiostro del palazzo Ducale, da parco Ranghiasci alla biblioteca Sperelliana, ma anche nei dintorni come l'abbazia di Santa Maria di Sitria, il centro storico di Scheggia e Pascelupo, fino ai laboratori nella suggestiva Villa Filippetti di San Martino in Colle. Il clou sarà il 24 luglio al Teatro Romano con il concerto della cantautrice portoghese Lula Pena e a livello di formazione il seminario di tecnica vocale di Francesca Della Monica.

M. Boc.