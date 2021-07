Giovedì 8 Luglio 2021, 05:01

L'EVENTO

GUBBIO Resta l'immagine dei lei radiosa nella sua semplicità e lui sobrio ed elegante nelle nozze blindate con tanto di guardie del corpo, senza paparazzi e perfino le calde raccomandazioni reali di non rivelare i particolari della cerimonia, sugli invitati e l'accoglienza nell'incantevole Tenuta di Fassia. Ma alla fine qualcosa è trapelato della cerimonia che il 26 giugno scorso non poteva comunque passare inosservata dopo le anticipazioni del Messaggero. Era davvero splendida Maria Annunciata Astrid Giuseppina Veronica di Liechtenstein, per tutti Annunziata, trentaseienne figlia maggiore del principe Nikolaus di Liechtenstein, terzogenito di Francesco Giuseppe II principe del piccolo Stato d'Europa, e della principessa Margaretha di Lussemburgo, quarta figlia di Giovanni di Lussemburgo e di Giuseppina Carlotta del Belgio. Aveva un vestito tanto semplice quanto raffinato con scollo a V, jabot e maniche a palloncino in organza. Tranquillo e misurato il quarantaduenne eugubino Emanuele Musini, investitore imprenditore nel settore medicale, co-fondatore della startup Pillo Health, da sempre particolarmente riservato tanto da proteggere per primo la solennità del matrimonio principesco.

I due, fidanzati da una decina d'anni tra le colline eugubine, New York e il principato del Liechtenstein, hanno curato ogni minimo particolare mettendo al bando gli sfarzi. Contava soprattutto pronunciare il fatidico sì davanti all'avvocato Francesco Gagliardi, amico della famiglia Musini, con i testimoni principessa Maria Astrid Nora Margarita Veronica sorella della sposa e Tomaso fratello di Emanuele. La coppia avrebbe deciso di vivere prevalentemente a Parigi, tenuto conto che Annunziata svolge nella capitale francese la propria attività legata alle opere d'arte. La Tenuta di Fassia ha offerto il meglio di sé come natura crea nell'area verde che, alle porte della città, si estende su 480 ettari.

Top secret la lista dei presenti, con il solo nome eccellente trapelato di Pierre Casiraghi, figlio primogenito di Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi, tra un ferreo sistema di vigilanza e il silenzio sacrale sulla presenza di teste coronate, date per assenti a parte i familiari più stretti del piccolo Stato perché le cose in grande verranno fatte per la cerimonia religiosa prevista per settembre a Vienna nell'imponente cattedrale metropolitana di Santo Stefano, a cui è particolarmente legata la famiglia del Liechtenstein e uno dei simboli più riconosciuti della capitale austriaca.

Segreto anche il menù gestito da una nota famiglia eugubina di ristoratori, mentre sui social è spuntata qualche foto con l'addobbo floreale e l'allestimento di un lungo tavolo degli invitati. I due coniugi hanno compiuto il grande passo dopo il fidanzamento di una decina d'anni consumato tra le colline eugubine, New York e il principato del Liechtenstein.

M.Boc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA