Domenica 3 Ottobre 2021, 05:02

L'EVENTO

GUBBIO Ottaviano Nelli, vissuto a Gubbio tra il 1370 circa e il 1448-1449, conquista attenzioni con la mostra monografica allestita fino al 9 gennaio negli spazi di palazzo Ducale e palazzo dei Consoli dedicata a uno pittori più rappresentativi del gotico internazionale.

Ci sono già stati oltre mille visitatori dal 23 settembre. Per la prima volta viene presentata al pubblico nella sua integrità la ricostruzione di un grande polittico francescano attualmente smembrato e conservato in cinque sedi tra Italia, Francia e Stati Uniti. «Questa mostra - ha detto il critico d'arte Vittorio Sgarbi che l'ha visitata - è un esempio di vero rilancio e di Rinascimento delle piccole città italiane, che superano le proprie dimensioni grazie all'approfondimento storico e artistico realizzato da mostre necessarie, e che lasciano il segno. È assolutamente da godere».

Di sicuro Ottaviano Nelli e il 400 a Gubbio. Oro e colore nel cuore dell'Appennino è un appuntamento culturale vero trionfo di oro e colore nel riunire polittici, anconette e affreschi strappati. L'esposizione, a cura di Andrea De Marchi e Maria Rita Silvestrelli, è promossa dalla Direzione regionale Musei Umbria, il Comune, i due musei che la ospitano con il contributo della Regione e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, in collaborazione con la Soprintendenza archeologia, Diocesi Gubbio Cultura e Multiservizi, Festival del Medioevo e la Galleria Nazionale dell'Umbria, con l'organizzazione affidata a Maggioli Cultura.

Mostra aperta fino al primo novembre tutti i giorni dalle 10 alle 18.30, poi fino al 30 novembre ogni giorno nella fascia oraria 10-18 dal lunedì al giovedì e 10-18.30 venerdì, sabato e domenica. Dal 1 dicembre al 9 gennaio tutti i giorni dalle 10 alle 18.30. Ultimo ingresso mezz'ora prima della chiusura. Biglietto unico mostra e musei 10 euro.

Massimo Boccucci

