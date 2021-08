Lunedì 9 Agosto 2021, 05:00

L'EVENTO

GUBBIO Le armi e la difesa nel Medioevo tra vetrine culturali e sfide sul campo. Dall'ultimo Palio della Balestra con Sansepolcro, vinto dall'eugubino Ubaldo Orlandi, al Torneo dei Quartieri in programma sabato prossimo vigilia di ferragosto, c'è anche una mostra speciale a palazzo del Bargello con un'operazione volta a valorizzare l'aspetto storico e iconografico del tema. Aperta da questo fine settimana sino a fine ottobre, presso la sala espositiva del museo dedicata in modo permanente alla balestra e al Palio eugubino, viene proposta la mostra A singolar Tenzone, promossa e organizzata dall'associazione culturale La Medusa, in collaborazione con l'azienda Medioevo e con il patrocinio del Comune e della Società Balestrieri. Armi, armature e curiosità si possono vedere dal martedì alla domenica, con orario dalle 10 alle 13.00 e dalle 15 alle 18 (per informazioni info@museogubbio.it, telefono 0759220904). La difesa, l'assedio e le armi sono alla ribalta di un'esposizione che coniuga oggetti di grande impatto con una pannellistica esplicativa che ripercorre le tematiche principali. I sistemi di difesa combinavano tecniche attive e passive, si sfruttavano soprattutto gli ostacoli naturali costruendo le fortezze in luoghi sopraelevati o a ridosso di strapiombi e pareti rocciose, oppure si circondavano le mura di fossati pieni d'acqua sui quali si costruivano una serie di ponti levatoi. Durante gli attacchi si usava anche far cadere dall'alto materiali e oggetti sul nemico che provava a superare una porta o scalare le mura nella cosiddetta difesa piombante. Con la diffusione delle armi da fuoco, si passò al tiro di fiancheggiamento attraverso archibugiere e cannoniere. Nel XIV secolo si iniziò a usare una sopravveste di stoffa preziosa, attillata e imbottita sul petto. Si diffuse, inoltre, tra i cavalieri l'uso di piastre di ferro per proteggere il busto e gli arti, oltre all'elmo.

Massimo Boccucci