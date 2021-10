Giovedì 21 Ottobre 2021, 05:01

L'EVENTO

GUBBIO Giornate di studio, workshop, master audition, spettacoli e un concorso internazionale con i migliori maestri e direttori delle più prestigiose accademie e compagnie di danza estere. Le sale di danza verranno allestite al teatro comunale, nei principali palazzi e monumenti storici, creando complessivamente una location unica nel suo genere. Tutto questo è Gubbio Danz'Competition, l'evento internazionale che mette al centro la danza voluto e ideato dalla professoressa eugubina Cecilia Monacelli, direttrice di Danz'Art centro di formazione professionale, e Francesco Annarumma, coreografo internazionale di danza e guest teacher nelle migliori accademie di danza europee, che ne curano la direzione artistica.

Il progetto, patrocinato e realizzato con la collaborazione del Comune di Gubbio, viene considerato un evento formativo di portata internazionale finalizzato alla crescita in termini di studi e confronto tra allievi, insegnanti, danzatori e direttori. Sono attesi dall'11 al 14 novembre allievi e docenti, famiglie e scuole provenienti da molte parti d'Italia, così come da Monaco di Baviera, Kiev, Bielorussia, Lituania e Ucraina. Verranno date ai partecipanti le possibilità di studio, audizioni e opportunità con il coinvolgimento dei direttori delle scuole migliori.

Verranno inoltre organizzati seminari e incontri con i maestri, critici ed esperti, oltre a mostre pittoriche e fotografiche. Previsto anche un concorso di danza con una giuria internazionale. Un galà finale vedrà come protagonisti i finalisti del concorso, i quali verranno premiati e si esibiranno.

Massimo Boccucci

