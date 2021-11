Martedì 16 Novembre 2021, 05:03

L'EVENTO

GUALDO TADINO Alla sua quarta partecipazione Gualdo vince il Palio dei Comuni di Montegiorgio, grazie al successo del cavallo Global Trustworthy, allenato e montato da Alessandro Gocciadoro.

La gara, all'Ippodromo San Paolo di Montegiorgio, si è svolta domenica pomeriggio, regalando una bella gioia al sindaco Massimiliano Presciutti dopo il terzo e secondo posto degli ultimi due anni. «È stato un finale al cardiopalma e da dove seguivo la corsa mi sembrava che fossimo arrivati solo secondi ha dichiarato Presciutti mentre poi lo speaker ha comunicato la vittoria del numero 4, Global Trustworty, il nostro cavallo. Bisogna dire che Alessandro Gocciadoro è sempre una certezza. È stato bellissimo. Ringraziamo Montegiorgio, la famiglia Mattii, che da 33 anni porta avanti questo evento ippico, sicuramente faremo una bella festa per condividere la gioia della vittoria con i concittadini. Siamo soddisfatti della nostra esperienza al Palio, è una bellissima avventura, ci siamo trovati sempre molto bene qui e faremo di tutto per continuare ad onorare questa prestigiosa manifestazione».

Il XXXIII Palio dei Comuni ha visto ritornare il pubblico e lo spettacolo, con majorettes, bande, tamburi, 10 Miss in Magenta, i figuranti della Contesa della Margutta e la Polizia a Cavallo che hanno reso la festa ancora più bella. Inoltre anche una folta presenza di autorità regionali e delle amministrazioni di tutti i 24 comuni che hanno preso parte alla tradizionale sfida.

