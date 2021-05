15 Maggio 2021

L'EVENTO

Entrano nel vivo gli eventi che portano al Giro d'Italia, in città mercoledì 19 per la Perugia-Montalcino. Oggi è il giorno di un insolito Bici Tour con biciclette storiche e da strada lungo le strade del contado, con tappe enogastronomiche. I partecipanti da piazza Matteotti toccheranno Casaglia, Ponte Valleceppi, Civitella d'Arna Ripa, Pianello San Gregorio, Petrignano, Sant'Egidio, Ponte Valleceppi, Pretola, per poi far ritorno a Perugia. L'appuntamento, a cura dell'Associazione Francesco nei Sentieri e inizierà alle 15 per concludersi intorno alle 19.

Grande attesa poi per l'evento di martedì 18 (quando i principali monumenti della città saranno illuminati di rosa, fino al giorno seguente). Istituzioni, operatori, campioni e personalità del mondo dello sport e

del ciclismo si confronteranno sul significato de Il Giro d'Italia a Perugia nella comunità e nella sfida dei valori. L'incontro sarà trasmesso in diretta a partire dalle ore 16 sulla pagina Facebook del Comune e su Tef Channel. Sarà ricordata la tappa perugina del Giro del 1995, ma si parlerà anche del ciclismo come veicolo di opportunità e valori per i giovani e strumento di crescita collettiva e promozione socioeconomica del territorio. Ci saranno, fra gli altri, anche il campione Mario Cipollini, vincitore della tappa Perugia - Terni del 1995, Vincenzo Nibali, Davide Cassani ct della Nazionale italiana maschile e Gianni Bugno.