CITTA' DI CASTELLO Trifola e flash mob. Week end di Ognissanti all'insegna del tartufo bianco e delle eccellenze agro-alimentari. Da domani a lunedì la Mostra nazionale del tartufo diventa tappa fissa per gli appassionati di prelibatezze e del Tuber magnatum pico dell'Altotevere, re incontrastato della tavola.

Non a caso Le quattro stagioni del tartufo è lo slogan scelto da alcune edizioni per distinguere la specifica territorialità e l'esercizio di cavatori, circa un tifernate ogni venti, che fanno di Città di Castello la capitale del prezioso tubero e, specie nella stagione culmine, uno scrigno di tutte le pesature e per tutte le tasche. A proposito, il prezzo del bianco è aumentato di circa il 30% arrivando in media a 300-400 euro l'etto in conseguenza del lungo periodo di siccità. «La mostra è un evento fondamentale per il tessuto economico turistico del territorio e quest'anno con l'arrivo dei vaccini ed al contributo di tutti siamo riusciti ad allestire un'edizione in sicurezza», sottolinea Mauro Severini, del comitato promotore. «Grazie anche all'irresistibile richiamo del tartufo ristoranti e strutture ricettive sono tornati al centro dell'attenzione, gradimento di turisti e visitatori come nei momenti migliori», aggiunge il sindaco Luca Secondi. Inaugurazione domattina alle 10 in piazza Matteotti.

In contemporanea flash mob del Comitato libera cerca, interno all'Associazione tartufai Altotevere, per «portare all'attenzione dell'opinione pubblica il totale disappunto per l'anomala proliferazione delle autorizzazioni di tartufaie controllate nel nostro territorio». Ricordando che «la libera ricerca del tartufo è prevista e garantita dall'ordinamento nazionale», il gruppo fa notare che «la concessione incontrollata di tartufaie controllate ne preclude l'esercizio e quindi costituisce abuso». Per questo ritiene «indispensabile l'intervento immediato delle autorità preposte per imporre, nella zona dell'Altotevere, un correttivo al dilagare delle chiusure che rendono inattuata la disciplina nazionale della libera ricerca». Così, avverte, c'è il rischio di «compromettere un'attività che apporta un gettito economico considerevole per la pubblica amministrazione, andando di fatto ad azzerare quella legittima integrazione del reddito per i ricercatori che da tempo è espressione di una tradizione umbra di elevata portata sociale». Walter Rondoni

