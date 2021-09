Sabato 25 Settembre 2021, 05:01

L'EVENTO

CITTÀ DI CASTELLO Dante Alighieri e Napoleone Bonaparte di cui si celebra, rispettivamente, il settecentenario ed il duecentenario della morte, protagonisti a Tiferno Comics. Si inizia alle 11 nel loggiato del parco di Palazzo Vitelli a Sant'Egidio con il Sommo Poeta. Ospite Angelica Regni, disegnatrice della storia a fumetti dedicata alla Divina Commedia e come questa divisa in tre parti. E' l'occasione per ripassare i Canti più celebri, leggendoli tra le immagini, abilmente realizzate da Regni seguendo, tra gli altri, la sceneggiatura di Alessio D'Uva. Nel frattempo, prosegue la mostra dedicata a Paolo Eleuteri Serpieri, allestita al piano nobile dello stesso palazzo. Numerosi i visitatori che hanno salito la splendida scalinata per ammirare la più completa esposizione dedicata al disegnatore romano. Trecento le opere in dodici sale di cui una vietata ai minori per i contenuti erotici che hanno caratterizzato la sua produzione. Molti gli estimatori che hanno raggiunto Città di Castello alla scoperta degli universi paralleli tra western, eros e fantascienza di Eleuteri Serpieri, passato alle strisce dopo gli inizi come allievo di Renato Guttuso. «Voler unire l'autore ai suoi contemporanei è lo stimolo a ritrovarsi dopo la lontananza e le distanze imposte dal Covid 19», spiega Giulio Pasqui, dell'Associazione Amici del Fumetto, organizzatrice dell'evento. La mostra rimarrà aperta fino al 24 ottobre, visitabile dal giovedì alla domenica con orario 10-12, 16-19,30.

