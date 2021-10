Venerdì 22 Ottobre 2021, 05:01

L'EVENTO

CITTÀ DI CASTELLO Al lavoro per realizzare oggetti in onore del giovane Raffaello sul quale si concentrerà la mostra in Pinacoteca a partire dal 30 ottobre. L'amministrazione comunale e le curatrici stanno lanciando un concorso di idee tra artigiani, artisti, imprese, creativi e commercianti tifernati per progettare piccoli e grandi manufatti ispirati all'evento ormai dietro l'angolo. Saranno il valore aggiunto dell'esposizione, faranno conoscere la tradizione artigiana e di arte applicata di Città di Castello in molti settori tra cui la ceramica, la grafica, il legno, il tessile. Parallelamente sarà definito il programma delle manifestazioni collaterali dove inserire le proposte di soggetti ed associazioni del territorio. Per l'occasione il museo tifernate sarà oggetto di un riallestimento sia temporaneo, legato al genio urbinate, sia permanente, finanziato dalla Regione.

Il montaggio della mostra entrerà nel vivo nei prossimi giorni, mentre è in fase di testing l'organizzazione dell'ingresso associato alla nuova biglietteria e sono in via di ultimazione le attività legate all'arrivo a Città di Castello di opere esposte anche fuori dall'Europa. Sono conclusi, invece, numerosi interventi come quello sullo Stendardo processionale della Santissima Trinità che ha restituito molto di quanto i secoli avevano nascosto.

Walter Rondoni

