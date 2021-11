Martedì 23 Novembre 2021, 05:01

L'EVENTO

CASTIGLIONE DEL LAGO L'albero più grande del mondo sull'acqua fa il pieno di adesioni: cittadini tutti in fila per adottare le oltre 2500 luci, con la previsione, da parte degli organizzatori, che la manifestazione «possa creare un indotto di oltre 4milioni di euro». Eventi Castiglione del Lago al lavoro per preparare lo spettacolo di Luci sul Trasimeno, incontrando anche gli imprenditori locali e i cittadini «che hanno risposto con entusiasmo per sostenere moralmente e concretamente, adottando una luce dell'albero il lavoro dei tantissimi volontari che sono la vera anima di Eventi».

Un'opera unica nel suo genere con 165 pali portanti, 7 chilometri di cavo elettrico, 2559 luci perimetrali per oltre un chilometro di lunghezza.

Pronti anche dal punto di vista Covid: infatti gli organizzatori si dicono preparati anche ad affrontare e gestire un eventuale incremento dei contagi fa sapere Marco Cecchetti, presidente di Eventi Castiglione del Lago e una conseguente stretta nei controlli e negli ingressi. Quest'anno ci saranno 37 giorni di intrattenimento con più di 200 spettacoli e la grande novità della ruota panoramica in piazza Gramsci, la pista del ghiaccio collocata in via del Forte (nella piazzetta davanti al municipio), tanti eventi gratuiti nel centro storico, il mercatino natalizio con produzioni artigianali di qualità in Piazza Dante Alighieri, l'esposizione Castiglione del Lego e tanti eventi organizzati dalle associazioni del territorio. Da sottolineare la collaborazione con Lagodarte che amplierà la possibilità di visitare Palazzo della Corgna e la sua mostra dedicata alla famiglia Della Corgna anche in orari serali, diversi dal solito».

Numeri positivi anche in tema di previsioni sul fronte del ritorno economico: secondo Filippo Santiccioli, consigliere di Eventi «mettendo a confronto i numeri del 2019 con le previsioni per il 2021 queste parlano di circa 4 milioni di euro di indotto per Castiglione del Lago. La novità di quest'anno è che Luci sul Trasimeno diventa un'opportunità per costruire pacchetti turistici: abbiamo concesso il nostro marchio a due tour operator che stanno lavorando in maniera sinergica per fare incoming e creare nuove occasioni economiche per il territorio».

