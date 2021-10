Venerdì 8 Ottobre 2021, 05:00

CASTIGLIONE DEL LAGO L'Albero di Natale più grande del mondo disegnato sull'acqua torna e sfida la pandemia, forte dei suoi 70mila biglietti venduti nella prima edizione. Dopo un anno di stop causa Covid, l'associazione Eventi Castiglione del Lago ripresenta Luci sul Trasimeno, la manifestazione che ha fatto il record di presenze nel territorio: oltre 30 giorni di spettacoli, musica, manifestazioni, mercatini, intrattenimenti, più di 70mila biglietti venduti e oltre 200mila visitatori.

Tantissime le novità per questa edizione, assicurano gli organizzatori, inizio sabato 4 dicembre e conclusione domenica 9 gennaio 2022. Ci saranno spettacoli di intrattenimento sia all'interno della Rocca Medievale e lungo le strade del paese, un mercatino natalizio in piazza Dante Alighieri, sotto al Rondò, il presepe monumentale al Poggio, una nuova pista di pattinaggio su ghiaccio, la Casa di Babbo Natale e tante attrazioni incentrate sulla storia di Ascanio, il pesciolino geniale. Divertimento a Castiglione fa rima anche con la sostenibilità ambientale: l'energia usata per accendere l'albero sarà, infatti, da fonti rinnovabili e anche quest'anno sarà lanciata la campagna Adotta una Luce, che si collegherà sempre a progetti ambientali.

Intanto, è stato pubblicato il bando per l'assegnazione di 22 casette per i mercatini natalizi per Luci sul Trasimeno. Gli interessati sono invitati a presentare una richiesta di partecipazione utilizzando la modulistica e alle condizioni riportate nel sito www.eventicastiglione.it. In seguito, la commissione provvederà a stilare distinte graduatorie relative alle diverse categorie.

