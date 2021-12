Lunedì 6 Dicembre 2021, 05:01

L'EVENTO

Assisi da domani, per due giorni, accoglierà il Primo Summit di Pace internazionale, organizzato da World Organization of Ambassadors.

La città di San Francesco non è stata scelta a caso, data la sua altissima valenza simbolica, da sempre sinonimo di fratellanza tra i popoli. Quello in programma ad Assisi sarà il primo vertice a svolgersi nel continente europeo. L'evento voluto fortemente dall'ambasciatore Giuseppe Prete, cancelliere europeo della Woa. Parteciperanno personalità diplomatiche internazionali tra cui due delegazioni ministeriali della Nigeria, come ospiti d'onore.

I lavori si svolgeranno all'hotel Cenacolo e a dare l'avvio alla due giorni per la pace, sarà il cancelliere italiano Carlo Costantini. L'evento avrà il suo culmine nella seconda giornata quando in occasione della festa dell'Immacolata concezione sarà celebrata nella cappella privata dell'hotel la messa con rito cristiano e ortodosso da padre Gian Maria Polidoro, già fondatore dell'associazione Assisi Pax. Sarà inoltre a disposizione anche una sala per il culto musulmano. Dopo le funzioni religiose ci saranno gli interventi del cancelliere europeo Giuseppe Prete, del cancelliere dei Balcani Zef Shtjefni e del cancelliere africano David Morondiya Aiye della Nigeria in collegamento Zoom. Si tratta solo del primo evento internazionale, che vede questa grande organizzazione di pace impegnata a diffondere un messaggio universale di tutela dei valori di base della vita che non possono prescindere dalla pace globale e dall'attuazione di interventi concreti diretti a tal fine».