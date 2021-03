29 Marzo 2021

L'EMERGENZA

Un'ulteriore caduta di laterizio dalla Rocca Paolina. Non c'è pace per la storica fortezza nel cuore del centro storico. E' accaduto nel fine settimana dalla facciata della Rocca che da porta Marzia porta in viale Indipendenza. L'area è stata immediatamente transennata e nella giornata di ieri squadre di operai del Comune sono intervenuti per la messa in sicurezza dell'area. Secondo quanto spiegano dagli uffici comunali, lo stacco del laterizio sarebbe riconducibile ad uno sbalzo termico, come quello degli scorsi giorni che sono stati caratterizzato da un cambio improvviso tra caldo e freddo. Niente di particolarmente preoccupante, dunque. Ora gli uffici tecnici valuteranno approfonditamente la gravità o meno della situazione. Accadimenti alla Rocca Paolina che non sono nuovi. Le ultime segnalazioni, ad esempio, hanno riguardato con frequenza la caduta di laterizio proprio dalla facciata di porta Marzia. Ma a risentire dell'effetto gelo, non è solo la storica fortezza papale. Nelle scorse settimane anche dalla Fontana Maggiore si è staccata una delle bocche di bronzo che permettono all'acqua di passare dalla vasca superiore a quella inferiore. Mentre intorno a palazzo dei Priori è stato installato un palco per la messa in sicurezza della parte iniziale di via dei Priori, sotto l'arco dell'orologio. Un provvedimento che resterà in vigore fino all'esito dei controlli per capire se tutti i fronti del palazzo comunale l'entità del problema. Cristiana Mapelli