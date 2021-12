Lunedì 27 Dicembre 2021, 05:01

L'EMERGENZA

Se il ritorno del Covid tiene in casa tanta gente, tra chi sta male e chi ha paura di beccarselo, di certo tra questi forzati non ci sono i protagonisti dell'altra emergenza di stagione: i furti. Già, perché la paura e la rabbia per gli assalti nelle abitazioni ha toccato diverse persone anche nei giorni di Natale. «Ladri in azione» è il refrain che ha riguardato nel tardo pomeriggio della vigilia di Natale diverse persone nella zona di Ferro di Cavallo e non solo, dal momento che negli ultimi giorni sembra essersi evidenziata un'area di azione da parte di una banda di professionisti dei furti.

NEL MIRINO

Una specie di linea che da Monte Malbe arriva fino a Ferro di Cavallo, passando per Santa Lucia e San Marco: queste le aree cittadine che nei giorni a cavallo di Natale sono state maggiormente nel mirino dei banditi. Avvisaglie già dai primi giorni di dicembre, e in particolar modo nella zona di Monte Malbe dove esattamente un anno prima i residenti avevano passato le settimane precedenti il Natale e anche quelle successive alle prese con una banda di ladri che si muoveva con grande spregiudicatezza, considerando anche il fatto che si era in piena zona rossa con tanto di coprifuoco e controlli da parte delle forze dell'ordine.

Dodici mesi dopo il coprifuoco non c'è più, anche se la paura del Covid e delal variante Omicron ha di nuovo chiuso in casa parecchie persone, ma si è riproposta nella zona l'emergenza legata ai furti. Soprattutto a causa della presenza di molte recinzioni tagliate e qualche auto sospetta segnalata. Un montare di attenzione e tensione per i residenti, che oltre a denunciare alle forze dell'ordine hanno anche richiamato tutti alla massima attenzione attraverso le chat di quartiere, che ha visto poi una decina di giorni fa l'esplosione di un vero e proprio giallo: quei tagli sono dei ladri o dei cacciatori di cinghiali trovati a sparare nelle all'interno delle proprietà e troppo vicini alle case? Una risposta difficile da dare e che non esclude la compresenza anche dei banditi in una zona composta di abitazioni singole e di una boscaglia in cui far perdere facilmente le proprie tracce. Specie con il favore del buio.

Furti o tentati assalti che sono continuati anche a ridosso del Natale. A San Marco tra il 19 e il 20 dicembre segnalati tentati raid nella zona dei Conservoni, ma anche nella vicina Santa Lucia alcuni residenti hanno segnalato di essere finiti nel mirino dei ladri.

Negli ultimi giorni, l'allerta si è spostata proprio nella zona di Ferro di Cavallo. In particolare nella parte alta del quartiere che di fatto è collegata da una lunga strada proprio con Montemalbe. Nell'area di Ferro di Cavallo i ladri sono stati segnalati in azione anche nel tardo pomeriggio della vigilia di Natale. Da non escludere dunque che possa esserci una banda che sta prendendo di mira tutta quest'area di città.

Michele Milletti