L'EMERGENZA

Poche ore di maltempo nel pomeriggio di ieri e la situazione è diventato presto di emergenza. Il forte vento e la pioggia che hanno sferzato la regione hanno creato davvero tanti problemi, tra pericoli legati agli alberi e allagamenti.

Diverse le telefonate per richiedere l'aiuto dei vigili del fuoco, che si sono impegnati nei tanti interventi che hanno interessato la città di Perugia come tutta la provincia. Non ci sono state zone colpite in maniera specifica, ma i disagi si sono registrati ovunque.

La maggior parte delle richieste di soccorso hanno avuto come oggetto alberi caduti lungo le strade, a ostruire le vie e rendere difficoltosa la viabilità, ma anche i fondi e i garage allagati. La pioggia battente, infatti, come spesso capita si è infilata nei locali al pianterreno, rendendo necessario l'intervento di pompieri e un bel po' di olio di gomito per liberare le aree dall'acqua. Difficoltà anche in qualche sottopassaggio, per qualche tombino poco pulito, ma per fortuna senza disagi eccessivi per la viabilità e soprattutto per gli automobilisti.

Purtroppo le previsioni per le prossime ore continuano a parlare di pioggia, precipitazioni sparse e anche rovesci, per cui si raccomanda massima attenzione soprattutto alla guida, anche a causa del vento davvero forte che potrebbe causare perdite di aderenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA