LA TRADIZIONE

L'emergenza sanitaria modifica ma non cancella la tradizione. Anche quest'anno si terranno infati eventi per l'Epifania. L'Associazione Moto Turismo Umbria, in collaborazione con Uisp, Associazione Motoincontro Fabio Celaia, Entrophy Motorbike, Moto Sos protezione civile ed E21, patrocinati dal Comune di Perugia, organizza per lunedì la 24esima edizione della Moto Befana. Verranno regalate le calze della vecchina ai bambini ricoverati al reparto di Oncologia pediatrica dell'ospedale Santa Maria della Misericordia, ai militari dell'Esercito impegnati nell'ospedale da campo, ai bambini ricoverati al centro Chianelli e al comando di polizia locale.

VIGILI DEL FUOCO

La Befana arriverà anche per gli anziani ospiti della residenza servita Volumni di Ponte San Giovanni e non porterà loro solo calze piene di dolcezza, ma soprattutto un momento di gioia e di divertimento. Martedì alle ore 16 grazie alle tradizionale Befana dei vigili del fuoco, che consegnerà le calze ai 40 ospiti. Stavolta niente scopa ma una più moderna e comoda autoscala per l'arrivo in esterna, dalle finestre della struttura. L'appuntamento è organizzato dall'assessorato al Welfare del Comune in collaborazione con l'assessorato alla Cultura e il comando provinciale dei vigili del fuoco e prevede anche un momento di intrattenimento con brani letti dall'attore Stefano Di Maio.

