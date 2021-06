L'EMERGENZA

MAGIONE Ennesimo furto ai danni dei pescatori del Trasimeno: sparito il motore di un barchino, con il proprietario che non ha potuto far altro che rinunciare alla giornata di pesca. E' successo nella piccola darsena di Sant'Arcangelo dove sostano le barche dei pescatori da un po' di tempo presi di mira dai malviventi. Il tam tam di esasperazione è girato anche nei social e c'è chi chiede provvedimenti efficaci e urgenti, anche con l'installazione di telecamere di sicurezza sia nella darsena che nel pontile. E c'è chi lamenta anche una carenza di attenzione per tutta la zona, compresi la poca illuminazione notturna e il degrado circostante.

Oltre ai motori, qualche tempo fa, nella vicina Castiglione del Lago si era consumato un altro furto questa volta di una barca, con tre malviventi che erano stati fermati in tempo. A intervenire erano stati i carabinieri della stazione di Tuoro sul Trasimeno, supportati dai colleghi del radiomobile di Città della Pieve, a conclusione di un intervento attivato dalla centrale operativa a seguito di richiesta di un cittadino. Insomma, i raid ai danni dei pescatori della zona del Trasimeno continuano, e ora c'è chi dice basta.

S.Can.

