Martedì 28 Dicembre 2021, 05:01

LO STOP

L'emergenza Covid-19 con la crescita dei contagi porta ancora una volta alla cancellazione di tanti appuntamenti. Se nei giorni scorsi regnavano incertezza ma anche volontà di provare a organizzare qualche appuntamento, lo scenario sempre più critico ha portato ad una cancellazione per lo più generale dei programmi previsti per le festività e l'arrivo dell'anno nuovo. Ieri il Comune ha annunciato la cancellazione di tanti appuntamento ricordando che «con l'avanzare della quarta ondata di Covid-19 sono molti i comuni che stanno annullando gli eventi previsti per festeggiare il Capodanno 2022 e la Befana». Palazzo dei Priori infatti, nel rispetto delle norme nazionali e regionali «al fine di evitare assembramenti negli spazi aperti, ha convenuto di annullare tutti gli eventi previsti per la notte del 31 dicembre, del primo gennaio e del 6 gennaio».

Dalla lista degli appuntamenti (che ha comunque delle conferme, non si tratta di una cancellazione generale), saltano i momenti musicali per San Silvestro nelle vie e piazze dell'acropoli, oppure vengono ad esempio depennati l'atteso concerto della Filarmonica Puletti di Ponte Felcino, che era in programma per l'1 gennaio alle 16,30 alla sala dei Notari. Oppure, guardando ai quartieri, l'arrivo dei Re Magi, tradizionale appuntamento che si svolge alla parrocchia di Ferro di Cavallo. Pur svolgendosi all'aperto infatti la rappresentazione è stata cancellato viste le nuove normative anti Covid. Saltano anche eventi in altre date, come la giocata benefica del Mercante in Fiera prevista per il 4 gennaio alla sala dei Notari. Il 2021 chiude insomma come tante incertezze e così comincia anche l'anno nuovo, con il piano di eventi che potrebbe anche subire ulteriori stravolgimenti nei prossimi giorni.