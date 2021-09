Venerdì 10 Settembre 2021, 05:01

L'EMERGENZA

Ancora un drammatico incidente sul lavoro. Lotta tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santa Maria della Misercordia, un imprenditore di 25 anni che mercoledì, nel tardo pomeriggio, è caduto dalla betoniera che stava manovrando all'interno del piazzale di una ditta edile a Ponte San Giovanni.

L'uomo è caduto da un'altezza superiore ai tre metri ed è rimasto riverso a terra. A dare l'allarme chi si trovava nelle vicinanze anche se, dai primi accertamenti fatti dalla polizia (sul posto gli agenti della squadra volante) e dai tecnici della Asl 1, non ci sarebbero stati testimoni del drammatico volo. Molto pesanti le ferite riportare alla testa.

Il venticinquenne è il socio di una ditta edile e l'altro pomeriggio si era recato nella zona della stazione di betonaggio.

Sono in corso le verifiche per risalire al tipo di lavoro che stava eseguendo il giovane imprenditore e che tipo di rapporti ci sono con la società titolare del piazzale in cui è avvenuto l'incidente. Accertamenti, come avviene in questi casi, anche sulla dotazioni di sicurezza utilizzate da chi è salito sulla betoniera e ha perso l'equilibrio cadendo pesantemente a terra. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi tanto che è stato trasferito al Pronto Soccorso in codice rosso. Una volta che è stato stabilizzato, i medici lo hanno ricoverato nel reperto di Rianimazione.

L'incidente sul lavoro di Ponte San Giovanni è avvenuto solo pochi giorno dopo l'incidente in cui a Ellera ha perso la vita un camionista di 72 anni. Stroncato da un malore all'alba mentre era alla guida del pesante mezzo frigorifero con cui stava facendo consegne in una catena di pescherie della zona. Una morte che ha destato sconcerto per il fatto che l'uomo, residente alle porte di Perugia, a 72 anni ancora si alzava all'alba per andare a lavorare in un settore, quello dell'autotrasporto, particolarmente usurante e impegnativo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA