Il Piano di ripresa e resilienza del governo, con i 209 miliardi dell'Unione europea, ha come primo obiettivo la transizione verde e l'economia circolare. Non perché il nostro governo sia particolarmente ambientalista, ma perché così vuole l'Unione Europea che le ha messe al primo posto delle sue politiche con il Green Deal (finanziato con altri mille miliardi) ed ha fissato al 37% la spesa per la transizione ecologica. Una percentuale molto più alta di quella per il digitale (20%).

È quindi evidente l'importanza della transizione verde e dell'economia circolare anche per l'Umbria. Ma che cos'è l'economia circolare?

Per dirla in modo facilmente comprensibile, il concetto di economia circolare è quello che dal 2016 a Perugia leggiamo sugli automezzi per la raccolta dei rifiuti di Gesenu nel centro storico e che ha consentito a Perugia di aumentare di circa 11 punti in cinque anni la raccolta differenziata in città: «Non sprechiamo i rifiuti».

Un concetto rilanciato in forma diversa da Claudio Descalzi «I rifiuti sono il petrolio del futuro», e se a dirlo è l'amministratore delegato di Eni, l'ottavo gruppo petrolifero mondiale, c'è da credergli.

Descalzi non è il solo a dichiarare posizioni che un tempo sarebbero state classificate come ambientaliste. Infatti, se la transizione verde sembra interessare poco ai partiti politici, sono invece i rappresentanti dei grandi enti o gruppi italiani a dichiarare la loro strategia verde. Il futuro sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, ha dichiarato Fabrizio Palermo di Cassa Depositi e Prestiti.

Anche per Crisostomo di Enel il futuro è nell'economia e nelle città circolari. Per Alverà di Snam la sfida per le nostre aziende è la sostenibilità ambientale e l'economia circolare.

Da dove si deve cominciare per adeguare il sistema imprenditoriale umbro all'economia circolare? Proprio dai rifiuti, ci dice l'Unione Europea: i rifiuti non vanno sprecati e devono essere riutilizzati, recuperati, riciclati e non buttati in discarica.

Quindi per uscire dalla crisi l'Umbria deve saper gestire e vincere la partita dei rifiuti, della transizione verde e dei fondi europei. E non dovrebbe essere difficile, perché l'economia circolare dell'Unione Europea in Umbria c'è già, e anche da molto tempo.

Del maiale non si butta via niente, racconta la nostra cultura contadina e l'abilità della norcineria di Norcia. Visto il sostegno e i finanziamenti europei, che aspetta l'Umbria a sposare la transizione verde e a valorizzare la sua identità di Cuore Verde d'Italia?

