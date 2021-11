Venerdì 19 Novembre 2021, 05:02

ASSISI Coniugare i vantaggi economici e tecnici con un sensibile miglioramento in termini di sostenibilità. È quanto riesce a fare Manini Prefabbricati. Il gruppo è leader italiano nella prefabbricazione: nel 2020 ha fatturato 80 milioni di euro occupando circa 500 dipendenti. Presenta inoltre il più alto patrimonio netto del settore (93 milioni). Ieri l'azienda ha presentato alla stampa e agli stakeholder il secondo bilancio di sostenibilità. In realtà, la pubblicazione dell'importante documento è stata l'occasione per presentare anche due tecnologie basate su materiali ecosostenibili destinate a rivoluzionare il mondo della prefabbricazione industriale a livello europeo. Le ha illustrate il direttore tecnico Leonardo Casali.

La prima è relativa all'adozione a livello industriale di una nuova pannellatura coibentata basata su pet riciclato che va a sostituire il tradizionale polistirolo espanso. La seconda riguarda il prossimo debutto a livello europeo nel settore delle strutture industriali prefabbricate del GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymers), una particolare fibra di vetro che sostituirà l'acciaio all'interno dei manufatti prefabbricati. Questa tecnologia innovativa verrà adottata per la prima volta da Manini nella realizzazione di un ponte in Italia. Si tratta di un'innovazione che consentirà notevoli miglioramenti sotto vari punti di vista, tra cui ovviamente quello ambientale. Il settore delle costruzioni è quello che ha il più grande impatto sull'ambiente. Basti pensare che il 14% delle risorse idriche mondiale viene utilizzato in questo settore. In tal senso è significativo che tra i progetti di ricerca e sviluppo che l'azienda sta portando avanti ce ne siano alcuni che prevedono la possibilità di utilizzare l'acqua di mare. Il sindaco di Assisi Stefania Proietti nel suo intervento ha riconosciuto a Manini il merito di investire in sostenibilità e permettere di scegliere la sostenibilità alle aziende: «Questa scelta fa la differenza». «La sostenibilità - ha puntualizzato l'amministratore delegato del gruppo Manuel Boccolini - è l'unica strada possibile».

