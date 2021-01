LE MOSSE

Avanti un passo, no fermi tutti, non si può. L'Università per Stranieri di Perugia cambia rotta a proposito della scelta per il nuovo direttore generale. Salta l'avviso pubblico per la copertura del ruolo di dg a tempo, previsto fino al 4 agosto. Come mai? «Per motivazioni collegate alla legittimità del medesimo provvedimento, espresse in autorevoli pareri legali...», ha fatto sapere ieri Palazzo Gallenga in una nota. Alle spalle c'é un parere dell'Avvocatura distrettuale che consiglia vivamente di prendere un'altra strada: vista l'emergenza, può essere il consiglio di amministrazione ad esercitare i poteri spettanti al direttore generale, con l'attribuzione di specifiche mansioni ai quattro funzionari in servizio negli uffici dell'UniStranieri, ciascuno per le rispettive competenze.

Il suggerimento dell'Avvocatura potrebbe essere votato oggi nella riunione del consiglio di amministrazione dell'ateneo. Quindi niente soluzione a tempo, ma di fatto un'Università senza direttore generale. Una strada comunque al limite delle regole, che rischierebbe di essere impugnata in tribunale.

In sostanza, però, un altro colpo alla gestione incerta dell'Unistranieri nelle ultime settimane, un colpo che spinge verso la necessità sempre più urgente dell'elezione di un nuovo rettore, chiamato poi a nominare un direttore generale. E a premere in questa direzione sono anche gli studenti: «L'Ateneo ha esaurito il credito di fiducia che abbiamo concesso - rimarca l'associazione studentesca Udu - chiediamo quindi alla professoressa Gambini di fare un passo indietro nell'interesse dell'istituzione... sono chiare le criticità del nostro ateneo e ci preoccupa il silenzio da parte del Ministero». Daniella Gambini è il decano dell'Università per Stranieri, quindi tocca a lei indire nuove elezioni.

Federico Fabrizi

federico.fabrizi@ilmessaggero.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA