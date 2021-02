UNIVERSITÀ

Sarà una giornata speciale quella di giovedì per l'Università degli Studi che festeggerà i settecento anni dalla fondazione della Facoltà di Medicina. Aprirà le celebrazioni, a partire dalle ore 16, il magnifico rettore Maurizio Oliviero. Per garantirne la sicurezza, la cerimonia si svolgerà nella più stretta osservanza delle normative vigenti, in presenza limitatamente ai soli invitati. È stata infatti organizzata una apposita diretta streaming dell'evento, che potrà essere seguito sul canale Youtube ufficiale dell'Università degli Studi di Perugia.

LA STORIA

Il 18 febbraio 1321 Papa Giovanni XXII emanava la Litterae Solemnes, con la quale si riconosceva allo Studium la facoltà di addottorare in Medicina i propri studenti. L'antico privilegium, quindi, segna la nascita della Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Perugia, una delle più antiche al mondo.

LE ISTITUZIONI

Alla cerimonia saranno presenti rappresentanti delle principali istituzioni civili e religiose, a partire dal cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, il prefetto di Perugia Armando Gradone, la presidente della Regione Donatella Tesei, il sindaco di Perugia Andrea Romizi e quello di Terni Leonardo Latini.

