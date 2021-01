L'ASSETTO

GUBBIO Il rimpasto di giunta è pronto, stavolta però non sarà solamente un piccolo aggiustamento com'è stato quando il primo dicembre scorso il sindaco ha spostato appena un paio di deleghe di fronte alle divisioni del Gruppo Misto e per non toccare la squadra dei collaboratori.

Sono pronti due nuovi ingressi: dal movimento civico Scelgo Gubbio è atteso il sostituto di Giordano Mancini, che si è dimesso proprio dopo quel ritocco, e un esponente del Gruppo Misto. Questo almeno ha confidato in queste ore Filippo Mario Stirati in ambienti della maggioranza, con l'intenzione di ufficializzare i cambiamenti entro l'Epifania.

Il caso Mancini, il cui passo indietro ha lasciato il segno considerando la vasta eco nella società civile oltre che tra le forze politiche, costringe Stirati a fare ciò di cui avrebbe fatto volentieri a meno, visto che toglierà dall'esecutivo un compagno di viaggio. Stirati avrebbe deciso - il condizionale è d'obbligo - di affidare le deleghe del bilancio e lo sviluppo economico a Marco Morelli, optando dunque per un semplice avvicendamento da Mancini a Morelli, consigliere comunale della stessa lista civica. Il suo posto nel gruppo consiliare verrebbe preso dal primo dei non eletti, Francesco Sebastiani detto Frenzy (figlio di Giuseppe Sebastiani fondatore del gruppo Sbandieratori) che ha ottenuto 87 preferenze.

Ma il sindaco avrebbe anche deciso di inserire Rita Cecchetti, eletta con i LeD e da luglio nel Gruppo Misto, già presente nella Giunta Stirati nel precedente mandato. Cecchetti tuttavia non riceverebbe la delega ai servizi sociali come in precedenza: le verrebbe affidato il turismo e forse il personale o la cultura, anche se alcune fonti sostengono che la cultura andrebbe a Giovanna Uccellani che lascerebbe appunto il personale alla new entry Cecchetti. A farle posto sarà salvo sorprese Oderisi Nello Fiorucci (LeD), che verrà escluso lasciando al proprio posto Simona Minelli, sebbene considerata dai più l'anello debole dell'esecutivo ma difesa a spada tratta da Stirati e da una parte dei LeD. Il posto di Rita Cecchetti in consiglio comunale verrebbe preso da Mirko Pompei, attualmente primo dei non eletti nei LeD con 96 preferenze, già consigliere comunale nel passato mandato politico. Da questo puzzle rischiano di uscire pesantemente ridimensionati Giovanni Manca e Giorgia Vergari, che a fine gennaio era usciti dai LeD per costituire il Gruppo Misto e che avevano raggiunto un'intesa con i LeD per ridurre gli spazi di Scelgo Gubbio. Manca è furibondo e sta cercando di far desistere Stirati dalle nuove nomine, anche se digerirà comunque ogni decisione aspettando una prossima occasione per giocarsi qualche altra carta.

Massimo Boccucci

