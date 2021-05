9 Maggio 2021

LA STORIA

Si è arreso dodici ore esatte dopo l'ultima traccia lasciata nel recinto del carcere. La fuga di Domenico D'Andrea, 38 anni, un omicidio che gli ha aperto le porte dell'ergastolo, è finita venerdì sera verso le undici e un quarto. Alle undici e qualche minuto del mattino l'ultima sua immagine sulle telecamere del carcere di Capanne. Poi, si è sottratto alla vista dei controlli, ha scavalcato la recinzione e ha tentato il colpo.

«Ho agito d'impulso», dirà agli agenti della squadra mobile che lo hanno preso in un boschetto,in via Ettore Ricci.

D'Andria è arrivato a Perugia dopo aver chiesto un passaggio a una signora che passava in auto in una delle stradine di campagna che l'uomo, indicato dalla giustizia come assassino, ha battuto dopo la fuga. «Si fermi, si fermi. Mi hanno rapinato dell'auto. Mi porti a Perugia, alla stazione. Ho bisogno di andare lì».

La donna ha aperto lo sportello, ha visto l'uomo dimesso nel vestire, quasi spaventato, e non ci ha pensato due volte ad aiutarlo.

Così quelle due ore di vantaggio che ha avuto sull'allarme scattato per la mancata presenza all'appello e alla telefonata su Whatsapp del giorno, pensava di poter fare il colpo pur non avendo pianificato nulla. Niente soldi in tasca, nessuna meta se non l'idea di avvicinarsi alla stazione. Ma senza un modo chiaro sul come muoversi per salire su un treno. Così le due ore di vantaggio sulla caccia delle forze dell'ordine, sono scemate via via con il passare del tempo. Già al pomeriggio, Pippotto, che a 13 anni rubava gli scooter e che ha ucciso nel 2006, a Napoli, un dipendente comunale durante una rapina a un'edicola, era con le spalle al muro. Nessun appoggio, nessuna idea su come muoversi.

La caccia è continuata per ore, anche con battute nei campi intorno al carcere. La polizia penitenziaria, i carabinieri, la polizia, la Finanza, un elicottero che si è alzato in volo. E la sera verso le dieci un allarme nella zona di Mugnano lanciato da una donna: «Forse l'ho visto». Sono arrivati anche i vigli del fuoco con le fotoelettriche, ma D'Andrea aveva già commesso l'errore che lo avrebbe fatto cadere allo scadere delle dodici ore.

Qualche minuto dopo le nove di venerdì sera si è presentato da un tassista davanti alla stazione di Fontivegge e gli ha chiesto di portarlo a Firenze. Quando ha sentito quanto poteva costare il viaggio se ne è uscito con una frase che ha acceso la lampadina di chi era già in allerta: «Portami a Firenze, non ho i soldi, ti faccio un bonifico quando arriviamo».

Il tassista ha preso tempo, D'Andrea si è fatto un giro. Forse ha capito di aver esagerato. Il tassista ha chiamato la centrale della questura.

«E ha dato al 113- spiega il dirigente del Servizio criminalità organizzata della questura, Adriano Felici- indicazioni molto precise. La descrizione, come era vestito, il suo accento». A quel punto per D'Andria la fuga era finita. Era solo questione di tempo.

Già le stazioni ferroviarie erano state tutte allertare, era in allarme la Polfer, verifiche e controlli alle stazioni dei bus, allerta agli aeroporti di Firenze e Fiumicino e alla polizia di frontiera, ma non è servito. «Avevamo capito- spiega Fulvio Brillo, comandante della polizia penitenziaria di Capanne- che non poteva andare lontano. Che avrebbe scelto la città e che non era una fuga organizzata».

Dal contato con il tassista alla resa passano due ore. In un boschetto di via Ettore Ricci, a due passi dalla caserma della Finanza, la squadra mobile lo scova: solo, senza un'idea su dove andare. Prova a fare uno scatto, ma capisce che non è aria. Gli uomini in borghese lo bloccano. È finita. Alle due di notte D'Andria è di nuovo a Capanne. Guardato a vista, in cella di isolamento. Perderà i benefici legati alla sua buona condotta dopo dieci anni da ergastolano. È in Umbria dal 2009 Prima di Capanne è stato a Spoleto subito dopo la condanna all'ergastolo.

«Ha funzionato la sinergia tra le forze dell'ordine- commenta Maria Grazia Corrado, questore vicario- e anche il senso civico dei cittadini. Il magistrato di turno (il pm Gemma Miliani, ndr) è stata informata costantemente. Ora ci saranno altri aspetti da chiarire e quindi c'è una parte dell'indagine che andrà avanti. L'importante, ora, è che la vicenda si sia chiusa bene».

C'era il fondato timore che D'Andrea, per procurasi i soldi per la fuga, potesse mettere in atto qualche azione violenta. Ecco perché l'attenzione era massima. A Fontivegge, con il passaggio chiesto alla donna, ci è arrivato al massimo alle 14. Ma non è stato capace di trovare il modo di infilarsi in un treno per una vera fuga. Come ha confessato alla polizia che l'ha preso: «Volevo andare via». È solo tornato in carcere con un'altra accusa su cui meditare nel fine pena mai a cui l'ha inchiodato la giustizia.

Luca Benedetti