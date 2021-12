Mercoledì 22 Dicembre 2021, 05:02

L'ALLERTA

Operazioni sospette. Transazioni economiche che puzzano dei soldi sporchi della criminalità organizzata. Quel fiume di milioni di euro da investire nell'economia legale, con rivoli che arrivano anche a Perugia e in Umbria. Perché parlare di infiltrazioni della criminalità organizzata significa parlare di un tentativo di colonizzazione economica reale, sul quale l'attenzione altissima da parte delle forze dell'ordine e della magistratura rappresenta un elemento decisivo.

Perché l'assalto è vero, concreto. Lo raccontano i numeri contenuti nella relazione della Direzione investigativa antimafia per il secondo semestre del 2020, con inevitabili proiezioni anche sul 2021. Numeri che confermano i timori da parte del ministero dell'Interno, che dalle settimane immediatamente successive allo scoppio della pandemia ha subito battuto forte su prefetture e questure per allertare a tenere alta l'attenzione. Allo stesso modo di quanto fanno guardia di finanza e reparti speciali dei carabinieri.

I NUMERI

Le cifre, si diceva. Per quanto riguarda Perugia e Umbria, nel secondo semestre del 2020 con proiezione su inizio 2021 gli esperti dell'antiterrorismo hanno registrato 3.395 operazioni finanziarie sospette. Flusso di denaro insomma in cui c'è il sospetto che i denari impiegati siano di provenienza illecita, investimenti della criminalità organizzata nei settori legali dell'economia cittadina e regionale.

Un dato impressionante, dal momento che fino al primo semestre 2020 la media era all'incirca di un centinaio al mese, ora siamo su oltre 500 al mese.

Da segnalare come siano aumentate in maniera esponenziale le segnalazioni riferibili direttamente alla criminalità organizzata (oltre 1600 contro i qualche centinaio delle rilevazioni prececenti) mentre sono 1700 segnalazioni che si riferiscono a reati spia della presenza di criminalità, come usura e riciclaggio.

«Nel secondo semestre del 2020 è proseguito lo sviluppo di nuove metodologie di analisi per la selezione di target connotati da maggiore valenza operativa. Nel dettaglio, si è proceduto innanzitutto ad una accurata analisi di rischio dei profili soggettivi, oggettivi e geografici valorizzando i collegamenti tra le persone fisiche, le società, i rapporti finanziari e le operazioni» scrivono dalla Dia nella relazione. «Si è inoltre curato l'aggiornamento della piattaforma informatica Elios in modo da integrare i dati rilevati dalle segnalazioni di operazioni sospette con i vari patrimoni informativi disponibili rilevando i flussi finanziari riconducibili alla criminalità mafiosa. Le più attuali procedure rese fruibili anche alle articolazioni territoriali della Dia hanno permesso di individuare a livello nazionale e locale specifici target per la proposizione di misure di prevenzione patrimoniali ovvero per l'avvio di specifiche attività giudiziarie».

Parallelamente, sottolinea ancora la Dia «nel periodo in esame sono state altresì sviluppate singole progettualità incentrate su taluni fenomeni individuati per settore commerciale o finanziario e con alto rischio di infiltrazione mafiosa. In tale ambito, si è avuto riguardo tra l'altro all'emergenza sanitaria da coronavirus rispetto alla quale sono state attuate specifiche procedure di analisi che consentono di rilevare schemi di operatività finanziaria sospetta nonché l'origine e la destinazione dei flussi sospetti».

