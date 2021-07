Sabato 24 Luglio 2021, 05:02

L'arte a tutto tondo in un contesto mozzafiato. Qualche prima indiscrezione sul Perugia art festival, che si svolgerà dal 7 al 10 agosto, è stata svelata ieri durante un incontro tra i commercianti dell'acropoli. Perché i promotori e organizzatori degli eventi sono proprio gli esercenti del centro.

Ci sarà la pittura, il teatro, la poesia, i madornari, la scultura e la street art e anche una estemporanea d'arte che porterà nel capoluogo artisti da tutta Italia. Un progetto ambizioso e pensato da tempo e che vede l'acropoli diventare un grande atelier a cielo aperto. Un modo per rilanciare le piazze della città vecchia e cercare di portare i perugini, ma non solo, in centro. Dai vicoli alle piazze, l'arte si mette a disposizione per il rilancio della città e della regione.

Ad organizzare l'evento la Confraternita del Sopramuro, che unisce i commercianti e le associazioni della zona di piazza Matteotti ma non solo. Ulteriori dettagli, e anche la presenza di qualche nome importante, come assicurano i beni informati, saranno svelati venerdì durante una conferenza stampa alla sala dei Notari.

Una prima sperimentazione dell'iniziativa dedicata alle arti si è svolta l'anno scorso, con la prima edizione dell'estemporanea d'arte sul tema Perugia i suoi panorami e scorci cittadini. Estemporanea che sarà tra gli appuntamenti del festival anche quest'anno con lo stesso tema. Un modo per promuovere e valorizzare il paesaggio, i monumenti storici e gli angoli di Perugia e rinnovare la tradizione storico artistica della città puntando su quanto di più bello ha.

Cri. Map.