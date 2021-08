Venerdì 13 Agosto 2021, 05:01

LA SFIDA

Agosto non ferma i lavori di riqualificazione finanziati con l'Art Bonus. Sul piatto interventi di rilancio per oltre 126mila euro. Sono ai nastri di partenza i lavori dell'ex cappella del Gonfalone a San Francesco al Prato e del busto di Ascanio della Corgna, finanziati dalla Sterling spa per un importo di 75 mila euro.

Nei giorni scorsi sopralluogo e incontro con la restauratrice Laura Zamperoni da parte del sindaco Andrea Romizi, dell'assessore Otello Numerini (Lavori pubblici e delega Art Bonus), del responsabile Art Bonus Stefano Barcaccia e della responsabile della comunicazione Simona Cortona. Successivamente sono in partenza i lavori per il restauro del portone della sala della Vaccara, finanziata per 2.300 euro a cura dell'Agenzia Fosforica srl, ed è in corso la progettazione esecutiva del restauro dei dipinti murali a tempera raffiguranti I Trionfi, collocati nella sala dei Quattro Elementi di palazzo Conestabile della Staffa (sede della biblioteca Augusta), finanziati per l'importo complessivo di 6.000 euro dall'azienda Oledinamica Palmerini.

PIETRE E PORTONI

A questi si aggiunge la progettazione esecutiva e il restauro della Pietra della Giustizia, collocata nella sala del consiglio comunale a palazzo dei Priori, finanziata per metà dall'associazione Omphalos e per metà dai consiglieri comunali di maggioranza per un importo complessivo di 2.500 euro, e il portale di San Francesco di Guido Settignano finanziato da Acea per 4.500 euro.

A questi beni si aggiungono ancora i lavori per il restauro del portone di palazzo dei Priori finanziato dai Club Lions della città per 8.000 euro e il monumento ai Caduti di Castel del Piano finanziato da Acacia Group per 4.000 euro.

Altro affidamento importante è l'intervento di restauro delle due vetrate della sala dei Notari (lato Piazza IV Novembre ciascuna per 10.900 euro) e una su corso Vannucci (13.100,00) finanziate dal notaio Briganti, scomparso qualche mese fa, il cui inizio è previsto per i primi giorni di settembre.

FONTE DEI TINTORI

In ultimo è in corso la progettazione e la sistemazione dell'area soprastante la fonte dei Tintori, mentre è tornata l'acqua nelle vasche attesa di procedere all'inaugurazione della stessa nei mesi autunnali.

In questi giorni è stata anche svelata la data di consegna del premio della quinta edizione del concorso nazionale Artbonus 2020 che avrà luogo a Lucca il 7 ottobre 2021, in occasione del convegno di apertura di Lubec Lucca Beni Culturali dal titolo Cultura 2026, Competitività, innovazione e digitalizzazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA