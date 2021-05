12 Maggio 2021

L'ARSENALE

CITTA' DI CASTELLO Denunciato proprietario di un arsenale domestico. Lunedì i carabinieri di Trestina hanno effettuato una perquisizione domiciliare disposta dall'autorità giudiziaria. Recuperate oltre mille cartucce di vario calibro che un 67enne non poteva conservare in seguito ad un provvedimento di un paio d'anni fa. All'epoca la Prefettura di Perugia gli aveva intimato di cedere armi e munizioni. Ma l'uomo aveva rispettato solo in parte il provvedimento, trattenendo una notevole quantità di pallottole. Deferito per detenzione illegale di munizioni ed inottemperanza all'ordine delle autorità. Sequestrate in via cautelativa anche numerose armi bianche, una balestra, due sciabole, alcuni machete. Sempre a Trestina deferito un 32enne che durante una scenata di gelosia ha colpito la fidanzata di 22 anni, provocandole lesioni guaribili in 12 giorni. A San Giustino i carabinieri della stazione sono intervenuti per sedare la discussione tra ex coniugi. Un 64enne del posto ha insultato l'ex moglie, affrontandola con un attrezzo da giardinaggio. Sono scattati denuncia per ingiurie e minacce e sequestro dell'arnese.

W. Rond.

