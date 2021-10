Venerdì 1 Ottobre 2021, 05:01

L'ARRESTO

Nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Castel del Piano, durante un mirato servizio, hanno arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un albanese di 33 anni.

In particolare i militari, ricevuta nei giorni precedenti la segnalazione che il giovane albanese fosse dedito all'attività di spaccio di sostanze stupefacenti, al termine di predisposti servizi di osservazione, controllo e pedinamento, dopo aver monitorato gli spostamenti dell'uomo e verificato che effettivamente il soggetto potesse occultare della sostanza stupefacente all'interno della propria abitazione, hanno provveduto al controllo del giovane albanese.

A esito della conseguente perquisizione domiciliare, l'uomo è stato trovato in possesso di 10 panetti contenenti un chilo di hashish; 11 involucri in cellophane contenenti, complessivamente, cinque grammi di cocaina e tutti gli strumenti per tagliare e confezionare la droga in dosi da poter poi essere smerciate ai clienti in attesa.

La droga e i bilancini di precisione sono stati sequestrati, mentre i 200 euro sequestrati saranno versati su libretto di deposito giudiziario. L'uomo ora è in carcere a Capanne.

