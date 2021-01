L'ARRESTO

Droga, lo spaccio non si ferma. Anzi si muove in macchina per portare a domicilio o in qualche parcheggio la droga richiesta. Cocaina, sempre e comunque. Questa volta a essere individuato nei pressi di Magione, per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato un ragazzo albanese con domicilio a Perugia, già noto alle forze di polizia.

Lo straniero è stato fermato a poca distanza dall'autodromo da una pattuglia dei carabinieri mentre, a bordo di autovettura, dicono gli uomini dell'Arma era intento a cedere una sostanza stupefacente a un cliente, anch'egli a bordo di un veicolo. Il giovane, alla vista dei militari, ha tentato di scappare cercando di disfarsi dello stupefacente in suo possesso gettandolo dal finestrino del veicolo. La sua è stata una brevissima fuga e lo stupefacente, consistente in 4 involucri di cellophane termosaldati contenenti circa 4 grammi di cocaina, è stato prontamente recuperato dai militari. Fermato anche lo stesso acquirente che ha ammesso di essersi incontrato con lo straniero per la droga e di essere un cliente abituale. I successivi accertamenti da parte dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Città della Pieve, e la conseguente perquisizione domiciliare, hanno consentito di rivenire tre telefoni cellulari e 545 euro in contanti, verosimile provento dell'attività di spaccio. L'uomo è stato portato alla compagnia di Città della Pieve a disposizione dell'autorità giudiziaria.

S. Can.

© RIPRODUZIONE RISERVATA