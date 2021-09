Mercoledì 8 Settembre 2021, 05:01

L'APPUNTAMENTO

Una cena in piazza per salutare l'estate. Domani torna la seconda edizione della taverna delle taverne, la cena in piazza Matteotti organizzata in sinergia dalla Confraternita del Sopramuro e Perusia Futura, che radunano i commercianti del centro, le associazioni cittadine e i rioni di Perugia 1416. Tra le novità dell'edizione 2021, la presenza dei Cavalieri della Tavola Apparecchiata, impegnati alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche del Paese, serviranno le pietanze cucinate in stile medievale dai ristoranti della piazza perugina. La serata prenderà il via dalle 18 con l'asta dei pannelli di street art, opera artistica realizzata durante il Perugia Art Festival di agosto. Parte del ricavato sarà devoluto dall'organizzazione in beneficenza. La taverna delle taverne, che vuole riportare i perugini a frequentare la città vecchia e creare occasioni di socialità in tutta sicurezza, ha anche l'obiettivo di diventare un appuntamento fisso dell'estate cittadina e vede come protagonisti commercianti ed associazioni, anime dell'acropoli. I tavolini in piazza e la serata sarà organizzata garantendo il mantenimento della distanza di sicurezza, come richiesto dalle normative anti Covid. Per info e prenotazioni, 393 9764352 o 347 5331029.