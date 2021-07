Sabato 24 Luglio 2021, 05:01

L'APPUNTAMENTO

TODI I versi di una vecchia ma bellissima canzone dedicata a Todi recitano: Todi di notte baciata dalla luna quale incanto., e quei versi scritti tra la fine degli anni'40 e gli inizi dei '50 del secolo scorso sintetizzano l'iniziativa lanciata adesso da CoopCulture e dal Polo Museale cittadino. Il titolo evocativo Vita da strega, sottotitolo Il difficile rapporto tra donne e potere nel segno di Matteuccia di Francesco, strega incantatrice passata alla storia per aver subito nel 1428 un processo per stregoneria.

Gli atti giudiziari originali sono custoditi nell'archivio storico cittadino, un caso unico, in quanto tutti quelli relativi ad altri processi per stregoneria sono gelosamente custoditi nel gabinetto segreto Vaticano.

Altra precognizione dei versi il Todi di notte, infatti l'itinerario da percorrere, alla ricerca dei luoghi di Matteuccia e accompagnati da valenti guide, si snoda a partire dalle 22 per 90 minuti nei giorni 1,8,15,22 e 27 agosto. Il racconto si dipana attraverso i vicoli delle medievale Todi, per dare il giusto risalto a Matteuccia e alla sua vicenda, dal luogo del processo fino al luogo del supplizio, il tutto accompagnato con altri esempi di donne di lotta. «Una disamina del rapporto mancato tra donne e potere - spiega la direttrice del polo museale Nicoletta Paolucci - alla luce del ruolo della donna attraverso i secoli». «Lo spunto per l'iniziativa spiega Francesca Tenti responsabile del circuito museale - viene dalla vicenda della strega Matteuccia, la strega di Ripabianca, accusata di infanticidio, di riti magici di guarigione e di commercio di filtri d'amore, fece confessioni sotto tortura e dopo queste fu giudicata colpevole di stregoneria e condannata a morte sul rogo». Il suo fu uno dei primi processi alle streghe in Europa, ma ancora oggi nel nostro paese le vittime di violenza non sono in diminuzione, anzi.

Luigi Foglietti

