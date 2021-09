Domenica 26 Settembre 2021, 05:03

L'APPUNTAMENTO

La chiesa di Sant'Antonio Abate, in corso Bersaglieri, ha ospitato ieri la cerimonia di consegna dei diplomi di specializzazione Montessori. Titoli conseguiti al termine dei corsi organizzati dall'Opera Nazionale, gestiti dall'associazione Montessori Maria Antonietta Paolini e riconosciuti dal ministero dell'Istruzione. Si tratta dei corsi per educatori di Prima infanzia (0-3 anni), per insegnanti di scuola dell'Infanzia (Casa dei Bambini 3-6 anni) e di scuola Primaria (6-11 anni), ai quali hanno preso parte docenti provenienti anche da fuori regione. Il segnale che la formazione montessoriana a Perugia non si ferma, impreziosendo l'offerta formativa e culturale della città.

Un vero e proprio viaggio quello della formazione umana nel quale corsiste e formatori camminano insieme per approfondire e riflettere su aspetti pratici del metodo, indissolubilmente legati ai principi montessoriani di educazione permanente e dilatatrice, con uno sguardo aperto alla maestra nuova. Questo il pensiero di Luana Gigliarelli, presidente dell'Associazione, condiviso dalle relatrici che hanno partecipato ai corsi di formazione. La cerimonia è stata anche occasione per ricordare la figura della maestra e formatrice Sara Concas, recentemente scomparsa, che nel corso della sua vita ha dato impulso e slancio vitali alla formazione delle docenti montessoriane.